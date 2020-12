Ancora emergenza maltempo nel Reatino: allagamenti, frane e alberi caduti

RIETI - Ancora emergenza maltempo a Rieti e in provincia a causa delle abbondanti precipitazioni tutt'ora in corso. Numerosi i danni da acqua registrati, esondazioni, tombini ostruiti, allagamenti, livelli critici raggiunti da fossi e corsi d'acqua e alberi abbattuti. Cicolano, Sabina e Alta valle del Velino flagellate dal maltempo. Neve abbondante sul Terminillo. Nella serata di ieri intervento in notturna presso il Ponte romano per la rimozione di due alberi trascinati dalla forza della corrente e rimasti incastrati tra le rovine del ponte.

La pioggia caduta per l'intera nottata ha creato un vasto allagamento lungo il tratto urbano della Salaria per Roma in località Maglianello con disagi e pericoli per la viabilità. Disagi e danni in cantine e scantinati in molte aree cittadine. Nel quartiere di Villa Reatina alcune palazzine lungo una via centrale sono rimaste prive dielettricità. Livello critico raggiunto da molti fossi. Il corso d'acqua in via Pantane - zona Macelletto - ha raggiunto il colmo ed è a rischio esondazione. Allagati completamente i campi in località Acqua Martina, zona via Torretta. Strada allagata in viale Dentato e tombini ostruiti. A Santa Rufina il distacco di un masso da una scarpata ha creato un ingombro nella sottostante sede stradale. Una frana si è verificata nel territorio del Comune di Petrella Salto senza causare danni a cose o persone.

Gran lavoro per vigili del fuoco, tecnici provinciali, personale del Coc del Comune di Rieti che stanno gestendo al meglio gli interventi che non sembrano accennare a diminuire a causa del maltempo che non allenta la morsa.



Ultimo aggiornamento: 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA