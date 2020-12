Rieti, maltempo: frana sopra Antrodoco, sospesa temporaneamente la ferrovia

RIETI - Un vasto smottamento di fango e detriti poco oltre l'abitato di Antrodoco in direzione L'Aquila ha reso necessaria la chiusura della tratta ferroviaria Antrodoco-L'Aquila. La frana ha anche interessato il tratto stradale sovrastante che è stato parzialmente interdetto al traffico veicolare. L'ondata di maltempo non ha risparmiato nulla causando così anche il blocco della tratta ferroviaria dove si è riversata la valanga di detriti che, fortunatamente, non hanno interessato i convogli ferroviari in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, personale Anas, vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie dello Stato. Inevitabili per la viabilità su gomma e su ferro. Domani il prosieguo dei lavori



