Magliano Sabina, in sei tentano furto nel supermercato: fermati dai carabinieri

Lunedì 15 Maggio 2023, 07:55







RIETI - A Magliano Sabina una vera e propria "squadra" di ladri da supermercato in azione all'Md. L'obiettivo era quello di fare spesa gratis ma a piú persone presenti all'interno del supermercato in quel momento, erano circa le 19, non sono sfuggiti i furti di generi alimentari che stavano mettendo a segno la squadra di cittadini dell'est, circa sei persone tra uomini e donne. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che li ha colti in flagranza di reato procedendo al fermo per poi essere messi a disposizione della locale Autorità giudiziaria.