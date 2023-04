Magliano Sabina, inaugurato il campetto sportivo polivalente

RIETI - Inaugurato questa mattina il nuovo campetto sportivo polivalente a Magliano Sabina.

A tagliare il nastro in una giornata di festa e sport il sindaco di Magliano, Giulio Falcetta, il quale ha espresso grande soddisfazione per aver portato a compimento una operazione realizzata grazie ad un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Sport e Salute (finanziamento di 165 mila euro) ed un cofinanziamento dello stesso Comune di Magliano Sabina che ha compartecipato con 50 mila euro da fondi di bilancio.

L'opera. Un'opera da oltre 200mila euro dunque che, come spiega il primo cittadino Falcetta, “e’ un altro obiettivo raggiunto per ampliare e migliorare l'offerta sportiva – dice il sindaco- un nuovo impianto dove praticare pallavolo, tennis e calcetto a disposizione della comunità, in grado di ospitare eventi sportivi sempre più importanti”. L’inaugurazione questa mattina in una giornata di sport e festa del nuovo impianto sportivo coperto realizzato grazie all'amministrazione comunale con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un nuovo impianto polifunzionale a disposizione della comunità che va a completare un'offerta impiantistica in grado di ospitare eventi sportivi sempre più importanti. La struttura sorge in vocabolo Sant' Eugenia dove il sindaco e l'amministrazione comunale questa mattina hanno effettueranno il taglio del nastro con i vertici della Polisportiva Maglianese.

La giornata. Al termine della cerimonia di inaugurazione, si sono svolte partite di calcetto categorie "Primi calci" e "Pulcini" maschile e femminile, esibizione tennis adulti e una partita di calcetto "Vecchie Glorie”. “Tanto sano sport e divertimento – dice il sindaco Giulio Falcetta- in questa giornata particolare vista la ricorrenza del 25 aprile abbiamo approfittato per parlare coi ragazzi del significato di libertà, dell’importanza di stare insieme e socializzare e d fare sport impegnandosi e divertendoci tutti. E vedendo la grande partecipazioni di bambini e ragazzi di ogni età, posso dire che è stata davvero una bella festa per tutti”.