RIETI - Torna potabile l'acqua a Magliano Sabina. Rientrati nella norma i valori dell'arsenico, dopo l'intervento di riparazione di un componente dell'impianto di dearsenificazione alla sorgente Barco di Fabbrica di Roma, il Comune ha emesso una nuova ordinanza che revoca quella pubblicata qualche giorno fa con la quale si vietava, in via cautelare, il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile. Come confermato dalle analisi chimico-fisiche, l'intervento dell'Aps alla fonte è bastato a far rientrare nella norma i valori. Da ieri sera, dunque, su tutto il territorio comunale, è possibile tornare a bere, come anche a cucinare, con l'acqua del rubinetto.

