A Poggio Mirteto accese le luminarie natalizie. Foto

In largo anticipo rispetto alla tradizionale accensione dell’8 dicembre, in quest’anno difficile, la splendida illuminazione realizzata nella piazza centrale della cittadina mirtense e nelle vie del centro, così come allo Scalo, vuole essere un segno di speranza e di rinascita per la vita e per le attività del paese.

I promotori

Un gruppo di commercianti, artigiani e unitamente agli uffici che operano a Poggio Mirteto, tutti insieme, hanno preso l’iniziativa, raccolto fondi e acquisito la collaborazione del Comune mirtense e della Pro loco. Una Poggio Mirteto che da sempre coi suoi negozi e le attività è un Centro commerciale all’aperto e centro servizi e vuole reagire all’emergenza sanitaria, non vuole mollare davanti alle difficoltà che gli esercenti hanno patito e stanno ancora vivendo.

Lo spot

E’ stato anche realizzato anche un video – spot con un messaggio chiaro: quello di aiutare il commercio e le attività del paese, con l’invito a comprare locale, spendere su Poggio Mirteto. L’iniziativa si avvale anche della sponsorizzazione di Ecofattorie Sabine, Le Fantasie in Piazza di Rosa Parmentola e l’Erboristeria Gallus. «La luce natalizia che illumina Poggio – spiegano i promotori dell’iniziativa- scalda i cuori e da speranza. Lancia un messaggio positivo per la città. Ascoltiamolo tutti».

E anche dal sindaco che benedice l’operazione arriva l’invito «a trovare nel nostro paese, al nostro interno quello che ci serve. Esaudiamo i nostri bisogni e desideri commerciali con lo shopping qui a Poggio Mirteto».

