RIETI - Nuova rescissione in casa Rieti. Si tratta del giocatore belga Lukinga.



"L'Fc Rieti - spiega una nota della società - comunica che, in data 21 novembre 2018, è stata siglata la rescissione consensuale con il calciatore belga Marlon Lukinga Bina Lemba. Un ringraziamento a Marlon per la professionalità e un augurio per il futuro della sua carriera da tutta la società". © RIPRODUZIONE RISERVATA