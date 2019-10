© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo per l’appuntamento dedicato a Lucio Battisti, “Magicamente in lettura” con “Emozioni private”, in una gremitissima sala Museo del Palazzo Ducale di San Cesario. Il progetto Battisti realizzato e proposto dalla band salentina “Innocenti Evasori” è stato pensato in collaborazione con la scrittrice Amalia Mancini, che per l’occasione ha presentato la sua ultima opera “Emozioni Private - Lucio Battisti una biografia psicologica”, edita da Arcana, dedicata all’autore di “Emozioni”. La presentazione è stata magistralmente accompagnata dagli Innocenti Evasori, promotori dell’evento sponsorizzato dal Comune di San Cesario di Lecce.E’ stato un evento proposto e pensato in maniera informale, ricreando difatti in sala lo scenario di “Una donna per amico”, cioè un tavolino di un bar dove l’intervistatore Stefano Portaccio ed Amalia Mancini - autrice del libro “Emozioni Private”- hanno chiacchierato seduti davanti ad una tazza di caffè, il tutto con l’interazione musicale della band salentina “Innocenti Evasori - Progetto Battisti” ed il coinvolgimento emozionale del pubblico presente che ha vivamente apprezzato.“Stasera per me è stata un’emozione grandissima - ha dichiarato Amalia Mancini al termine della serata - e non escludo che la collaborazione con gli “Innocenti Evasori” possa ancora continuare e dare altri frutti”.“Siamo stato onorati e felici di aver collaborato con una scrittrice sensibile ed attenta alle tematiche tanto care a Lucio quali la natura, l’ecologia e i sentimenti puri ed autentici - ha dichiarato il portavoce della band “Innocenti Evasori” Stefano Portaccio - è importante che le canzoni di Battisti siano arrivate sulle varie piattaforme in rete (Spotify), ma a mio parere non basta, la musica deve essere raccontata anche e soprattutto attraverso operazioni culturali come queste che suscitano interesse, perché Battisti è immortale.”