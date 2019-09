© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella serata di domenica 8 settembre, alle 21, ai Giardini di Marzo di Poggio Bustone, la scrittrice Amalia Mancini presenta il suo libro "Emozioni private", una biografia psicologica dedicata a Lucio Battisti, con una lunga intervista al paroliere Mogol. Si tratterà di un appuntamento speciale, con l'obiettivo di omaggiare un grande cantante e compositore, di cui il 9 settembre ricorrerà il ventunesimo anniversario della prematura scomparsa.Il testo, edito dalla Casa Editrice "Arcana" e disponibile sia nelle librerie LaFeltrinelli e Mondadori sia negli store online Amazon e Ibs, esamina a fondo la personalità di Battisti e già dalle prime pagine mette in rilievo numerose tematiche dei suoi brani, tra cui l'amore, la malinconia, la paura e la solitudine. Durante la presentazione, nella quale interverrà anche la cantante Silvia Lo Giudice, Amalia Mancini parlerà del libro con Andrea Felici, attuale presidente dell'Associazione Culturale "Riscopriarte".Al termine dell'incontro con l'autrice, l'omaggio a Lucio Battisti proseguirà grazie alla musica dei quattro giovani cantautori del gruppo "Anime Latine". Il concerto è curato dal musicista reatino Carlo Valente e dal critico e giornalista Daniele Sidonio. Ospite speciale dell'evento sarà il critico musicale Michele Neri, che nel 2010 ha pubblicato "Lucio Battisti, Discografia mondiale", un prezioso volume di 640 pagine in cui vengono analizzate tutte le canzoni, composizioni e pubblicazioni di un artista indimenticabile.«La presentazione è dedicata a Sergio Sinistri, amante delle Arti e della Musica, una persona speciale e un mio caro amico che ci ha lasciato due mesi fa - afferma Amalia Mancini - Un sentito ringraziamento al Comune di Poggio Bustone e al presidente della Pro Loco, Felice Desideri, per la loro accoglienza e la loro enorme disponibilità».Si ricorda che, nella stessa giornata, Poggio Bustone ospiterà la Sagra dei tagliolini al lardo sfritto. L'inizio della kermesse è fissato per le 19:30.