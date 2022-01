Lotta alla povertà, siglato un accordo di collaborazione tra l’assessore ai Servizi Sociali Palomba e il Lions Club Amatrice-Micigliano-Terminillo

RIETI - L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, ed il Lions Club Amatrice-Micigliano-Terminillo, nella persona del presidente Alessandro Acciai, hanno siglato un accordo di collaborazione per incentivare la lotta alla povertà portata avanti da tempo dall’assessorato e da varie associazioni di volontariato attraverso la “Porta Sociale”.

«Esprimo grande apprezzamento per la collaborazione che si è instaurata ed auspico una sinergia sempre maggiore attraverso lo sviluppo della rete solidale, per contrastare in modo efficace lo stato di disagio di molte famiglie – dichiara l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba - L’emergenza alimentare è, purtroppo, crescente e questa particolare attività contribuisce, oltre che a soddisfare il bisogno, anche ad arginare lo spreco alimentare. Sono previste due forniture settimanali e, tramite i volontari della Porta Sociale del Comune di Rieti, si provvederà alla distribuzione. Ringrazio tramite il presidente Acciai, tutti i soci del Lions Club, il coordinatore e il responsabile del service Gianni Turina ed i volontari tutti della Porta Sociale».

«Abbiamo ritenuto necessario quest’anno di rafforzare il service ‘Lotta alla povertà’, che rappresenta una delle importanti iniziative del Lions nazionale, attraverso un’organizzazione sinergica con le istituzioni ed altre associazioni di volontariato – aggiunge il Presidente del Lions Club Amatrice-Micigliano-Terminillo, Alessandro Acciai - Il service attivato lo scorso anno con il coordinamento di Gianni Turina in qualità di presidente di circoscrizione, anche attraverso il coinvolgimento di altri Lions Club locali, ha espresso grandi potenzialità nell’assistenza alle famiglie con la fornitura di consistenti derrate alimentari. Desidero ringraziare i soci del nostro Lions Club per la loro costruttiva collaborazione nella fase operativa e condivisione del progetto, il segretario del Club Turina coordinatore e responsabile del Service e il Comune di Rieti».