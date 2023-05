Lilt in Sabina, incontro sui danni del fumo con gli studenti

RIETI - Intensa attività in Sabina dell’Associazione di Rieti della Lilt (Lega italiana della lotta contro i tumori) .

Presso l'I.C. Forum Novum di Torri in Sabina, che ha sede a Vescovio, si è svolta una conferenza per mettere in guardia i giovani dai danni da fumo.

Per la Scuola Erano presenti, in rappresentanza della Dirigente scolastica prof.ssa Valentina Bertazzoli, la 1° collaboratrice prof.ssa Natascia Paselli e la 2° collaboratrice prof.ssa Raffaella Galati. Gli studenti partecipanti erano 86: della 1 A e B di Torri in Sabina, della 1C di Stimigliano e della 1 D di Forano.

Il presidente della Lilt Rieti dott. Enrico Zepponi ha introdotto i lavori sottolineando l’impegno della LILT per diffondere il concetto della prevenzione tra i giovani delle scuole di ogni ordine e grado anche nel quadro di un accordo Miur-Lilt

La relazione sui danni da fumo, è stata tenuta successivamente tenuta dalla dott.ssa Nadia Ursicino ed è stata seguita con molta attenzione dei giovani presenti.

Era presente ed è intervenuto nel dibattito il Delegato LILT della Sabina, dott. Luciano Fabrizi.

Nel pomeriggio della stessa giornata, una Delegazione della Lilt Rieti composta dal dirigente dott. Franco Scipioni, dal Delegato Luciano Fabrizi,(giunto da Torri) e dalla dr.ssa Rosa Plescia e si è recata a Forano per una seduta di screening dermatologici.

Nel Poliambulatorio del dr. Arnaldo Cianfa sono state visitate numerose persone.

«Come sempre – ha spiegato Franco Scipioni – sedute ottengono un grande successo di attenzione da parte della popolazione della Sabina che in questo modo possono evitare scomodi trasferimenti a Rieti o a Roma».