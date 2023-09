Lilt, in Comune il convegno “La prevenzione è sempre la risposta giusta”

RIETI - “La Prevenzione è sempre la risposta giusta” è il titolo del convegno promosso dalla Lilt (Lega italiana per la Lotta contro i tumori) con la collaborazione dell’Alcli, che si terrà domani mercoledì nell’aula consiliare del Comune. Esso in pratica apre una stagione importante nella lotta alle malattie oncologiche che inizia con l’Ottobre Rosa, campagna della Lilt che da anni affronta e combatte il tumore al seno.

Saranno presenti, a sottolineare la validità dell’evento, il sindaco Daniele Sinibaldi, il Commissario Straordinario dell’Asl Mauro Maccari, il Presidente della Fondazione Varrone Mauro Trilli.

Il programma introdotto dal vice presidente Lilt Rieti Flavio Fosso, sarà moderato da Mario Santarelli, direttore Uoc Radioterapia dell’Ospedale San Camillo dei Lellis di Rieti, e vede la partecipazione di Antonio Boncompagni direttore del Distretto Sanitario che svolgerà la relazione “Il ruolo del Distretto nella promozione e prevenzione della salute”; di Renzo Broccoletti, medico di Mg, segretario provinciale Fimmg: “il medico di medicina generale attore principale delle azioni di prossimità; di Anna Lisa Aureli che ha l’incarico organizzativo di coordinamento screening Asl di Rieti: Screening e prevenzione.

Concluderà la serie degli interventi Enrico Zepponi, presidente della Lilt, Associazione di Rieti Odv che parlerà della Campagna “Nastro Rosa Lilt per women”: Le azioni della Lilt per la prevenzione.

Seguiranno interventi preordinati e testimonianze.

La raccolta degli screening, anche con la collaborazione dell’Alcli, inizierà contestualmente al Convegno per proseguire il 7 ottobre in piazza Cesare Battisti, dalle ore 16, in occasione del convegno organizzato dall’Associazione “Francesco nella Valle”; 14 e 15 ottobre in occasione di “Rieti colleziona” presso la sala mostre del palazzo comunale di Rieti; 20 e 21 ottobre Centro commerciale Coop Futura 20 e (con l’occasione sarà inaugurata una panchina rosa) e a fine ottobre nei locali del Centro commerciale Perseo.

Sempre nel mese di ottobre la dottoressa volontaria Lilt Margherita Giorgini effettuerà visite ginecologiche in Sabina secondo il seguente calendario: giovedì mattina del 12, a Forano poliambulatorio del dott.

Arnaldo Cianfa; venerdì 20 mattina e pomeriggio e giovedì 26 solo mattina a Cantalupo, studio del dott. Mario Giorgini.

Il 1. Ottobre una numerosa delegazione della Lilt Rieti parteciperà alla “Camminata per la vita” organizzata da Alcli e Alcli Donna.