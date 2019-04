© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una giornata vivace e inattesa quella che ha coinvolto gli alunni del Liceo Statale Elena Principessa di Napoli” di Rieti il 5 aprile scorso che, tra microfoni, videocamere, luci, copioni e altro materiale, hanno messo in scena quanto progettato in termini di sceneggiatura all’interno del progetto “Immersi nell’Audiovisivo”.Il progetto, proposto dalla Fondazione “Rossellini” e dall’Università IUL (Università Telematica degli Studi), ha coinvolto le classi quarte delle sezioni B (Liceo delle Scienze Umane), F (Liceo Linguistico), M (Liceo Musicale) guidate dai docenti Simona Santoro, Stefania Spadoni, Beatrice Tempesta, Silvia Porfiri, Alessio Valloni, Elena Trippitelli, Luca Venturi, Paolo Paniconi.La realizzazione del video, i cui lavori sono stati monitorati e coordinati da Chiara Campomori, Arianna Musu e Elaisa Iorio, della Lim srl, è stata suddivisa in tre unità, passato, presente e futuro, nelle quali gli studenti hanno potuto esercitare doversi ruoli nell’ambito della produzione cinematografica.L’attività ha incontrato il favore e l’entusiasmo degli studenti in quanto hanno potuto esprimere la propria creatività in un campo lontano dalla realtà quotidiana ma che sollecita un certo interesse e attrazione. L’attività è considerata inoltre valida ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.