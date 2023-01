Lo sport che fa grande Rieti nella nuova pubblicazione della Fondazione Varrone

RIETI - Quando lo sport diventa cultura, socialità, economia tanto è radicato e coltivato nel territorio allora gare, atleti e risultati meritano di farsi raccontare più dalle pagine di un libro che solo dalle cronache del momento. E’ nato così Rieti 2022. Un anno di grandi eventi sportivi, la nuova pubblicazione della Fondazione Varrone dedicata alle manifestazioni che attraverso lo sport hanno spalancato le porte della città e della provincia al mondo. I Campionati assoluti di Atletica al “Guidobaldi”, i Mondiali di Wakeboard al lago del Salto, il Terminillo “conteso” tra la K42 di corsa in montagna, la Coppa Carotti e le gare di Skiroll, queste ultime anche in città e ad Amatrice, come pure lo Scopigno Cup: giornate esaltanti che rivivono nelle pagine del libro scritto da Valerio Vecchiarelli, firma dello sport del Corriere della Sera, e nelle foto che raccontano un territorio come un naturale terreno di gioco e di agonismo.



Il libro sarà presentato lunedì 9 gennaio alle 17,30 a Rieti, all’Ex Chiesa di Largo San Giorgio e contestualmente sarà messo in distribuzione per il pubblico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.