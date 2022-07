A Leonessa si inaugura la mostra d'arte “I Castelli Immaginari” con Enrico Benaglia

RIETI - Sabato 23 luglio alle 17 si inaugura la mostra d'arte “I Castelli Immaginari” con Enrico Benaglia nella Galleria il Portale di Vanessa Nicoli in Via delle Mole 36 -Leonessa; alle ore 18:30 nella Galleria il Portale la performance di Arte e Poesia sui “Castelli Immaginari” con Alida Maria Sessa (critica d'arte, scrittrice e poetessa) accompagnata da un intermezzo musicale della clarinettista Fabiola Forconi della banda musicale di Leonessa.



Durante la seconda edizione del PiC (Percorsi in Comune) “I luoghi della memoria e della condivisione” che affronta la tematica dei castelli e delle castelliere, con la mostra “I castelli immaginari” si presenta una selezione dei soggetti più caratteristici e rappresentativi di Enrico Benaglia: i “castelli di carta” o “i castelli che volano”, che sembrano galleggiare in antigravità nello spazio senza tempo. Il maestro ha inoltre omaggiato la cittadina di Leonessa realizzando apposta per questa mostra la sua versione unica del campanile di San Pietro a Leonessa con il pastello “Il campanile che vola” che fluttua sospeso circondato da un volo di farfalle multicolori.



All’interno della stessa esposizione si trova anche l’artista Vanessa Nicoli, grafica e pittrice che, in occasione della tematica dei castelli, attraverso l’uso dell’argento, dell’alluminio e delle pietre naturali, reinterpreta la tipologia architettonica tipica di queste fortezze, con le sue torri, le merlature, le mura, e le trasforma in giocose piccole sculture da indossare.



Come ulteriore arricchimento dell’esposizione Federica Giovannone, artista ed artigiana, presenta alcune sue ceramiche in cui, attraverso l’uso della materia mutevole ed imprevedibile della terracotta e mescolando in maniera originalissima forme e colori, rievoca suggestioni dei tempi ormai mitici nell’immaginario collettivo in cui vivevano dame e cavalieri alla ricerca del Sacro Graal.