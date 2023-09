Domenica 24 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Giornate europee del Patrimonio anche nel Lazio e in Sabina. Oggi alle 10.20, visita guidata con un archeologo alla città di Trebula Mutuesca, a Monteleone Sabino. Sarà possibile visitare la cisterna romana. Prenotazione info@museomonteleonesabino.it o, whatapp, al numero 360/1015051.

Inaugurata, all’Archivio di Stato di Rieti (viale Ludovico Canali 7), la mostra storico-documentaria e iconografica “L’invenzione del Terminillo. Rieti e la «montagna di Roma»”, a cura di Alfredo Pasquetti e Daniele Scopigno, in collaborazione con l’Archivio Luce e la partecipazione della Alessandro Rinaldi Foundation. L’edizione è ispirata al tema individuato dal Consiglio d’Europa e dal titolo “Patrimonio InVita”, ovvero la ricchezza culturale intesa come patrimonio vivente, quindi anche naturalistico e paesaggistico.

Tornano le attività artistiche dell’Associazione 33 Officina Creativa, con l’avvio della nuova stagione “10 Spettacoli per un Teatro”, XIV edizione, dal 30 settembre al 2 dicembre, presso il Complesso San Bernardino, in piazza Lauretana 3 a Toffia. Oggi, “Studi Aperti”, con la presentazione degli artisti ospitati da 33oc a settembre, con la possibilità di trascorrere alcune ore, dalle 12, con Kate Brock e Federico Fenucci.

Sagra con vista sul Turano, oggi, a Castel di Tora, dove protagonisti saranno gli “strigliozzi”, pasta fatta a mano tirata e allungata fino a ottenere sottili strisce. Una tradizione, quella delle massaie di Castel di Tora, che rinnova l’appuntamento per far conoscere il piatto tipico della cucina artigianale locale. Dalle 12 alle 17, fino ad esaurimento scorte, va in scena la 26esima sagra degli strigliozzi, conditi con sugo al pomodoro, accompagnati dal vino e dalle altre specialità locali come i dolci tipici e il pane cotto a legna. Prodotti caratteristici negli stand lungo le vie del paese, visite al borgo e al castello di Monte Antuni o alla vicina Riserva naturale monti Navegna e Cervia. L’iniziativa è all’aperto e funzionerà un sevizio navetta. Informazioni: info@fuoriporta.org.

Festa a Catino (Poggio Catino): oggi alle 10, visita di Catino, pranzo, animazione per bambini alle 16.30 e, alle 21.30, proiezione del corto di Guerrino Filippini “Gregorio da Catino”.