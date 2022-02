Sabato 5 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Trekking in Sabina, oggi, con replica domenica. L’Associazione Sabina in Trekking ripropone per il weekend l’escursione alla scoperta della dolina carsica del Revotano. Si tratta, come spiegano gli organizzatori, di una escursione alla scoperta del fenomeno naturale noto nel Lazio della dolina carsica del Revotano, dove si scenderà nella sua voragine di colore verde smeraldo. Il Revotano è un “inghiottitoio” che ha avuto origine dal crollo della volta e delle pareti. Le proporzioni sono moloto ampie, con un diametro di 250 metri e una profondità intorno ai 150 metri. Si tratta di una delle formazioni carsiche più grandi e più rilevanti dell’Appennino centrale, caratterizzata da una folta vegetazione che ricopre la base della sua costituzione, da massi ciclopici e da rocce crollate. Questo luogo, inoltre, è legato ad un’antica leggenda popolare: si narra che dove si trova il Revotano sorgesse, in un’epoca imprecisata, il nucleo originario della medievale Roccantica. Secondo la leggenda, a causa della mancanza di religiosità dei suoi abitanti, il villaggio sarebbe stato fatto sprofondare, dando vita all’immensa voragine. Si salvò solamente una fanciulla, unica con bontà d’animo, che da una voce divina fu avvisata dell’imminente punizione per tutti i blasfemi. E fu proprio lei a fondare il nuovo abitato di Roccantica, nelle vicinanze di quello fatto sprofondare.

L’escursione prevede il passaggio nel bosco per poi discendere lungo l’alveo del torrente Galantina, dove si visiteranno i resti di un antico mulino ad acqua. Si riprenderà poi risalendo la montagna fino a giungere all’affaccio sul vuoto della dolina. Si proseguirà poi per discendere all’interno. Per facilitare la discesa e la risalita nella dolina, si useranno corde con funzione di “corrimano”. Si parte dal borgo di Roccantica, sia domani che domenica. Durante l’escursione, sosta per il pranzo, con gli organizzatori che prepareranno una grigliata cucinata alla brace con la legna del bosco: salsicce e arrosticini con carne locale dall’azienda “Madesabina” di Cantalupo in sabina, bruschette con il pane di Mompeo all’olio nuovo evo sabino, bruschette con pomodori e bruschette con mortadella, biscotti artigianali del forno di Casperia, vino rosso locale e caffè con la moka. Info e prenotazioni (Stefano Aperio Bella), messaggio whatsapp o sms al numero 327/9308192.