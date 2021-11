Domenica 14 Novembre 2021, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Fino a oggi, la prima edizione del festival dei mestieri del cinema italiano di Casaprota, edizione lanciata in estate durante la rassegna di cinema, con l’incontro con il regista Massimiliano Bruno. Partito da un’idea del presidente della Pro loco, Emanuele Micarelli, e dal direttore artistico Paolo Di Reda, il festival intende mettere al centro della proposta il grande talento dei tecnici del nostro cinema, svelando il dietro le quinte di quanto si vede sullo schermo. Oggi alle 18, il festival si conclude con il film “Maledetta primavera” di Elisa Amoruso, con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli.

Intanto prosegue “Sabina in Prima Fila - Il Cinema dove non c’è”. A Poggio Mirteto, oggi alle 17, in Sala Benedetti, film di animazione con “Playmobil - The movie, i piccoli pupazzi della tradizione tedesca”.

Oggi alle 18, al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli di Sabina, la commedia comica di Cinzia Berni e Francesca Nunzi che prende spunto dal famoso programma “Chi l’ha visto?”, da anni in onda con grande successo. Le autrici-attrici, con ironia e disincanto, si chiedono se tutte le persone scomparse vogliano davvero essere ritrovate. “Chi m’ha vista” è una carrellata di situazioni paradossalmente comiche, una girandola di eventi divertenti, ma anche uno sguardo cinico sulla realtà. Info e prenotazioni al 389/6793095 o 339/5318478.

Gran galà lirico, oggi alle 17, al teatro Flavio di Rieti. Per “La Valle del Primo Presepe”, appuntamento al Flavio con i vincitori della seconda edizione del “New opera talent international”. Ospite del concerto, il tenore Franco Zaniol, che riceverà il premio alla carriera. Ouverture del concerto, alle 16, dalla Loggia del Palazzo Papale: il tenore Michael Alfonsi interpreterà canti della tradizione francescana, al pianoforte Paolo Paniconi.

Torna oggi ad Amatrice, dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia, la festa di San Martino, organizzata dal Cai di Amatrice e dalla Confraternita di San Martino. La festa è ormai una classica manifestazione tra quelle che il Cai Amatrice mette in calendario ogni anno e alla quale partecipano persone e soci Cai provenienti dalle tante frazioni, dai comuni limitrofi, ma anche da Roma, per festeggiare con prodotti locali e vino, in questo luogo dall’alto valore simbolico per chi ama la montagna e per gli abitanti di Amatrice. Come ogni anno è stata organizzata l’escursione (dalle 9) che da Amatrice, dalla Casa della Montagna, porta alla chiesa rupestre. Un’ escursione facile che si snoderà fra boschi, corsi d’acqua e antichi sentieri protetti da muretti a secco per poi giungere alla chiesa di San Martino, purtroppo gravemente danneggiata dal sisma. Quest’anno saranno presenti le sezioni del gruppo Cai “Ri.Am.A.Le.” ovvero le sezioni di Rieti, Amatrice, Antrodoco, Leonessa, in segno di amicizia tra le quattro sezioni. La Corale L’Aquila (dalle 15) eseguirà canti liturgici per accompagnare la messa, officiata da monsignor Luigi Aquilini, e quelli della tradizione popolare montanara. Saranno presenti anche i giovani Lupi della Laga, il gruppo di alpinismo giovanile della sezione Cai amatriciana. Per ogni informazione si può consultare il sito internet www.caiamatrice.it o la pagina facebook Cai sezione di Amatrice.

Tornano gli incontri webinar del Cai Lazio. La commissione cultura Cai Lazio ha progettato un programma denso di incontri speciali che si terranno in genere il martedì alle 21 su Meet di Google (il giorno prima occorre inviare una e-mail per accredito prenotazione gratuita a: presidente@cailazio.it). Questi i primi due appuntamenti: 16 novembre, ore 21, “Montagne Storia e Letteratura” - “Il Cacume di Dante”, relatore Gioacchino Giammaria; 23 novembre, ore 21, “Bando cultura 2021 - Premiazione dei progetti”.

Festa grande a Colli sul Velino. Oggi, a partire dalle 11.30, nella vecchia chiesa di Santa Maria Maddalena, si terrà la cerimonia di inaugurazione di due nuove tele del maestro Franco Bellardi (nella foto d’Archivio), collano di adozione. Le due opere, in acrilico su tela di lino, raffigurano due scene della vita del personaggio evangelico, “La Maddalena incontra Gesù” e “Maria Maddalena e la Crocifissione”, rappresentata con i colori vivaci tipici dell’artista di Reggio Emilia. La chiesetta, ridotta a un rudere, fu ristrutturata nel 2001 grazie all’impegno del parroco don Luciano Candotti e alla generosità degli abitanti di Colli sul Velino. Oggi, a distanza di vent’anni, si aggiunge un ulteriore tassello per arricchire di nuova bellezza la piccola e amatissima chiesa. Dopo la benedizione delle tele sarà celebrata la messa, presieduta dal vescovo di Rieti Domenico Pompili. «C’è stata anche stavolta una bella sinergia di intenti tra parrocchia, amministrazione comunale e privati - osserva il sindaco di Colli sul Velino, Alberto Micanti. - Non potremo fare una bella festa a causa delle note situazioni sanitarie, ma sarà un bel momento di riunione per la nostra comunità, anche per rivedersi dopo il brutto periodo trascorso». Anche in questo caso, la tenacia di don Luciano e il grande cuore della comunità hanno permesso di raggiungere un nuovo traguardo: le tele, i materiali e i colori sono stati donati dalle famiglie di Colli, e il maestro Bellardi ha lavorato gratuitamente, a beneficio di una nuova bellezza da tramandare.

Musica e tradizioni con specialità di stagione, escursioni ed esposizioni in provincia. Oggi alle 16, per il “Sabina music festival”, nella sala Schuster dell’Abbazia di Farfa, Accademia Trio in un concerto per violino, viola e pianoforte, con musiche di Shostakovich, Bruck e Lachner. La direzione artistica è di Tiziana Cosentino. Info e prenotazioni al 335/1849993, Green pass obbligatorio.

Castagne e vino novello a Collevecchio. C'è la festa dell’olio nuovo e del vino novello a parco Giacomo Matteotti, per l’intera giornata di domenica. Degustazioni insieme alla carne alla brace. Si comincia alle 10 e si andrà avanti tra degustazioni e momenti artistici offerti dalle associazioni. Oggi, dalle 10 alle 15, cibo e cultura lungo i vicoli di Poggio San Lorenzo, nella seconda edizione di “Ciambelline, olio e...fantasia”.

Passeggiata, oggi, nella Piana reatina, nella conca che fu teatro della predicazione francescana. Info e prenotazioni: 340/3366002. Oggi, poi, si va nelle Gole del Farfa (monumento naturale del Lazio) e poi all’Alpaca ranch di Castelnuovo di Farfa per degustare le lasagne casarecce. Escursioni organizzata dall’Associazione Sabina in Trekking con due punti di ritrovo: a Casperia e al parcheggio dell’Abbazia di Farfa. Info e prenotazioni al 327/9308192.

A Vescovio, domenica e fino all’8 dicembre, le sculture di Felice Rufini (inaugurazione alle 10) sul mistero del Paradiso di Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. La direzione artistica è di Luciano Fabrizi e per allestimento collaborano Marco Marcheggiani e Marco Marzoli, con il patrocinio del Comune di Torri in Sabina.