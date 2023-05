Ladri in azione in Sabina ma restano a mani vuote, fallito un doppio colpo

RIETI - Magliano Sabina nel mirino dei ladri nei giorni scorsi con due colpi probabilmente firmati dagli stessi soggetti. Nel primo, in località Madonna degli Angeli, i ladri si sono introdotti all’interno di un’abitazione tramite effrazione di una finestra per poi mettere sottosopra le varie stanze dell’appartamento ma senza riuscire a trovare beni, contanti o preziosi per il loro bottino.

Sempre a Magliano ma in località Colle Cece è stato registrato invece un tentato furto in abitazione mentre i proprietari si sarebbero trovati all’interno. I malviventi dopo essere entrati utilizzando una finestra, a causa della presenza di persone in casa si sono dileguati a mani vuote.