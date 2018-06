di Renato Leti

RIETI – Tradizionale appuntamento di giugno al Valletonda di Poggio Mirteto per la “Festa di Fine Anno” e “Open Day” organizzate da La Sabina a conclusione della stagione calcistica. Giocatori, famigliari ed amici si ritroveranno domani 8 giugno al campo sportivo dove dalle ore 17 in poi si svolgeranno diverse iniziative con la partecipazione dei giovani calciatori delle otto squadre che hanno disputato quest’anno le categorie provinciali: Allievi, Giovanissimi, Esordienti 1° e 2° anno, Pulcini 1° e 2° anno, Primi Calci, Piccoli Amici. Alle 17.30 ci sarà un’esibizione della Scuola Calcio ed alle 18.30 si disputerà il Trofeo Perotti (categorie Allievi e Giovanissimi); alle 20 la cena sociale alla quale potranno partecipare tutti i convenuti.



«Si tratta di un evento che riteniamo molto importante proprio perché coinvolge le famiglie e tutti coloro che operano nel contesto sportivo della zona – dice Stefano Rossetti, storico segretario della società giallonera – e tutti i ragazzi nati dagli anni 2013 al 2016 interessati a svolgere l’attività calcistica possono svolgere in tale occasione una prova gratuita in vista della stagione agonistica 2018/19. Al momento il settore giovanile de La Sabina conta 113 tesserati e si punta ad ampliare il numero degli iscritti con l’obiettivo di crescere e ripartire dai più piccoli per riportare la nostra società ai livelli che merita».

