RIETI – E’ stata rinviata a sabato 16 giugno la Festa di Fine Anno e Open Day che i dirigenti de La Sabina avevano programmato per oggi pomeriggio. Il violento temporale che la notte scorsa si è abbattuto in Bassa Sabina ha creato notevoli problemi anche al campo sportivo di Valletonda e la serie di manifestazioni da svolgersi all’aperto sarebbero state difficili da realizzare. Si è deciso quindi di rimandare tutto al sabato della prossima settimana mantenendo lo stesso programma: parteciperanno tutte le formazioni giovanili della società giallonera che hanno disputato i campionati provinciali (Allievi, Giovanissimi, Esordienti 1° e 2° anno, Pulcini 1° e 2° anno, Primi Calci, Piccoli Amici). Alle 17.30 esibizione della Scuola Calcio, alle 18.30 Trofeo Perotti per le categorie Allievi e Giovanissimi, alle 20 cena sociale aperta a tutti i convenuti. Nella stessa giornata potranno presentarsi al campo per una prova gratuita tutti i ragazzi nati negli anni 2006-2013 in vista dei tesseramenti per la prossima stagione 2018/19.

