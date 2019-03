MANIFESTAZIONE

LILT RIETI

RIETI - La Lega italiana per la lotta contro i tumori fa le cose in grand per la XVIII edizione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. E' stata infatti l’aula magna del ministero della Salute, il luogo scelto per la manifestazione organizzata dalla Lilt nella mattinata. Al tavolo della presidenza il ministro della Salute Giulia Grillo, il presidente Lilt Francesco Schittulli, il consigliere Giuseppe Curigliano, Giorgio Mercuri della Confcoop, la testimonial Selvaggia Lucarelli e in qualità di coordinatore il giornalista Luca Telese.Tra i partecipanti all'incontro non è mancata la rappresentanza della sezione provinciale di Rieti con il presidente Enrico Zepponi ed il vice presidente Flavio Fosso.Diversi ma centrali sono stati i temi affrontati, dalla presenza dell'Associazione nel contesto sociale, all’attenzione contro le false notizie e la riorganizzazione istituzionale. A conclusione dei lavori il ministro Giulia Grillo ha voluto familiarizzare con i presenti sottoponendosi ad un vero tour de force fotografico, testimoniato dallo scatto con il presidente Zepponi.Nell'ambito locale la Sezione provinciale, resta attiva nella promozione trasversale della settimana di prevenzione oncologica. Ha organizzato il prossimo 19 marzo una conferenza stampa nella propria sede di via dei Salici 65, un banchetto informativo nei locali del centro commerciale Perseo e un convegno-dibattito nella sede della delegazione sabina a Cantalupo.Al contempo proseguono le attività del poliambulatorio in sede ed itinerante nel territorio della provincia.Inoltre nel prossimo mese inizierà una nuova collaborazione nella provincia romana, con il Comune di Montelibretti.