Venerdì 17 Maggio 2024, 10:27

RIETI - Una delegazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv con il presidente Enrico Zepponi ha consegnato nella sede Ite (Istituto Tecnico Economico) dell’Iis Luigi di Savoia, dirigente scolastica la prof.ssa Raffaella Giovannetti, la targa ricordo per la partecipazione al programma “Guadagnare Salute con la Lilt”.

Uguale riconoscimento per la partecipazione allo stesso programma per l’anno scolastico 2023-2024 hanno avuto anche la Scuola Media A.M. Ricci e l’Ipsseoa.

La targa è stata consegnata al vice dirigente prof. Alessandro Albanese accompagnato dalle professoresse Raffaella Ballarin e Cecilia Cianni, referenti del Progetto Salute con gli allievi della classe 1°A Ite. Presente anche la prof.ssa Sara Chiaretti. Il presidente Zepponi era accompagnato dal vicepresidente Flavio Fosso, dalla dirigente Antonietta Tiberi Vipraio, dalle socie Gabriella Cavoli e dr.ssa Nadia Ursicino.

«Con La consegna della targa all’Ite – ha commentato Enrico Zepponi – si conclude il ciclo di conferenze della Lilt nelle scuole che ha raggiunto complessivamente oltre ottocento studenti. Ringrazio dirigenti, insegnanti e alunni oltre la nostra Antonietta Tiberi Vipraio, già docente del Liceo Jucci, che si è impegnata per l’organizzazione dei vari incontri. Renderemo conto alla sede nazionale della Lilt del successo ottenuto a Rieti dal progetto concordato con il Ministero della Pubblica Istruzione».

Il progetto Lilt-Miur ha preso il via nel 2018 e l’Associazione Lilt Rieti lo ha portato avanti con molta determinazione, sia in città che in provincia.

Queste le Scuole che finora hanno aderito al programma “Guadagnare salute con la Lilt” :

Liceo Scientifico C: Jucci

Lice Classico Varrone

Ipsseoa

IIS Luigi di Savoia (Ite, Ita Rieti e Cittaducale, Odontotecnico, Servizi per la sanità e l’Assistenza Sociale)

Scuola media A.M.Ricci

I.C. Forum Novum Torri in Sabina

Epn (Liceo Artistico, Economico Sociale, Linguistico, Musicale e delle Scienze Umane).