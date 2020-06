Rieti, lo Jucci vince il premio speciale “Altiero Spinelli” al concorso nazionale “Il miglior giornale scolastico”

RIETI - L’Annuario del Liceo Scientifico “C. Jucci” di Rieti è risultato tra i vincitori del Concorso Nazionale “Il miglior giornale scolastico”. Il concorso, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio del Miur e dell’Ordine dei Giornalisti, è stato promosso dall’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Monocalzati (Av).

Lo Jucci ha ottenuto il Premio Speciale “Altiero Spinelli” riservato alla testata che ha trattato con particolare attenzione i temi dell’integrazione dei popoli nella prospettiva europea e le problematiche del rispetto delle differenze culturali in un clima di dialogo e confronto democratico. Un prestigioso riconoscimento che individua nel giornale dello Jucci il degno destinatario di un premio in memoria di Altiero Spinelli che tanto si è battuto per un progetto di unità europea, contro ogni forma di divisione ideologica.

Grande soddisfazione per tutti coloro che hanno collaborato alla redazione dell’Annuario in quanto hanno ottenuto a livello nazionale il meritato apprezzamento per un impegno serio e responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA