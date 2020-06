Rieti, l'annuario dello Jucci al traguardo, anche quest'anno

RIETI - Nonostante il coronavirus, anche quest’anno esce l’annuario del Liceo Scientifico Carlo Jucci, progetto coordinato dalle professoresse Rita Pasquetti e Adriana Martelli, con l’ausilio grafico di Diego Maria D’Avanzo.

Certamente non si è trattato di un anno come tutti gli altri. Proprio per questo accanto alle consuete foto dei ragazzi, alle recensioni dei libri, ai resoconti delle attività svolte, non poteva mancare una corposa sezione dedicata proprio alla pandemia, in cui i ragazzi raccontano come hanno vissuto questo difficile periodo, con riflessioni, pensieri e addirittura poesie.

Un materiale prezioso di immagini, sentimenti, stati d’animo che gli studenti conserveranno come ricordo di un anno diverso, un anno a metà. Tanti di loro hanno rivalutato la quotidianità della vita scolastica, ne hanno sentito forte la mancanza ed hanno apprezzato tutto ciò che prima avevano sottovalutato.

In questo senso l’annuario rappresenta un mezzo importante per riscoprire il senso di appartenenza alla scuola, condividendo impressioni ed emozioni di una fase difficilmente dimenticabile del loro percorso.

Immagine di copertina di Sara Marchili; quarta di copertina a cura di Valeria Troiani.

L’annuario è disponibile da oggi, venerdì 19 giugno, presso la Libreria Mondadori di Via Roma.

