Rieti-Ito, dopo la pandemia riprendono gli scambi per i giovani

Martedì 21 Settembre 2021, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 12:46

RIETI - Nella giornata di ieri, 20 settembre, la Presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni internazionali del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro, insieme al Vicesindaco di Rieti e assessore al turismo, Daniele Sinibaldi, hanno ricevuto Ritsuko Kasaka, delegata della Iair di Ito (Giappone) per i rapporti con la Città di Rieti. All’incontro hanno partecipato anche Lavinia Pinzari e Erika Morelli, membri del Comitato Gemellaggi di Rieti.

«Dopo il periodo buio della pandemia, durante il quale comunque abbiamo continuato a coltivare tutti i rapporti in essere e a lavorare su nuove occasioni di promozione della Città, torniamo a lavorare in presenza per potenziare i rapporti con le Città gemelle e, in particolare in questo caso, per i giovani e gli studenti – spiega la Presidente Elisabetta Occhiodoro – Stiamo valutando, infatti, la possibilità di riprendere gli scambi culturali tra studenti nel corso della prossima estate. Verso fine giugno dovrebbero partire gli studenti reatini alla volta del Giappone per poter partecipare anche alla festa cittadina di Ito in programma il 3 luglio mentre gli studenti giapponesi verranno ospitati a Rieti nelle ultime due settimane di luglio, con la speranza di partecipare alla nostra Festa del Sole».