Amelia, festeggiamenti per Santa Fermina. "Legami musicali", concerto in onore delle città gemellate.

AMELIA Città in fermento per l'organizzazione dei festeggiamenti in occasione della festa di Santa Firmina. Mobilitazione generale anche da parte delle tante associazioni che operano sul territorio e che stanno collaborando all’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali. Fra queste Aga, l’associazione gemellaggi Amelia, che per l’occasione propone il concerto “Legami Musicali”, patrocinato dal Comune di Amelia, in omaggio alle città gemellate, Civitavecchia, Joigny, Stylida e Odelzhausen.

L'appuntamento è per domenica 21 novembre, a partire dalle 17, nella sala dello Zodiaco di palazzo Petrignani.

Il programma, organizzato in collaborazione con l’associazione Ameria Umbra, propone una selezione di compositori appartenenti ai Paesi delle città gemellate.

Il pomeriggio musicale sarà inaugurato con un brano tradizionale greco e proseguirà con brani classici italiani, tedeschi e francesi, interpretati dalla soprano, Lucia Filaci accompagnata al piano da Lorenzo Carulli.

«Come associazione abbiamo pensato di cogliere l'occasione per organizzare un evento dopo il lungo digiuno imposto dalla pandemia. A questo proposito non potendo invitare gli amici delle città gemellate, sempre per i problemi legati all'emergenza sanitaria, abbiamo pensato di trasmettere l'evento in diretta facebook per essere in qualche modo collegati».