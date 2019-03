RIETI - Una persona è stata investita mentre stava attraversando la strada tra viale Maraini e piazza Marconi.

Dai primi rilievi sembra che fosse sulle strisce. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale anche se le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.



Forti disagi nell'area per la circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA