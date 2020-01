RIETI - Quattro persone intossicate a causa del monossido di carbonio, di cui due sono in condizione più gravi.



E' accaduto a Offeio, frazione di Petrella salto. L'allarme è scattao intorno alle 12.

Sul posto sono intervenuti ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Poco dopo i quattro sono stati trasferiti in ospedale: per due di loro le condizioni sarebbero serie, per gli altri due meno gravi. Tra le cause, possibile il cattivo funzionamento di una stufa.

