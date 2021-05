29 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - «Lavori nel più breve tempo possibile», laddove sarebbe opportuno chiarire il concetto di “più breve tempo possibile”. Alla fine, la Provincia di Rieti ha battuto un colpo, dimostrando di essere viva e intervenendo sull’annosa questione dell’incrocio maledetto tra via Chiesa Nuova e le Comunali, teatro di ripetuti incidenti. Dopo due anni di silenzio è tornato a parlare il presidente dell’Ente, Mariano Calisse, che nell’agosto del 2019 aveva promesso una rotatoria «entro fine anno». Mancò di spiegare quale anno intendesse e, all’alba del giugno del 2021, siamo ancora a fare i conti con incidenti, feriti e un morto. «Siamo pronti a partire con i lavori - scrive Calisse in una nota - ad oggi è stato approvato il progetto esecutivo e, dal 1° giugno, si avvieranno le procedure di appalto che prenderanno 15-20 giorni. Nel frattempo recepiremo le indicazioni del Comune e di tutti gli enti interessati facendo in questo modo ordine per avviare i lavori».

Lo scenario

L’opera costerebbe 250mila euro e Calisse, nella sua nota, aggiunge anche alcune specifiche quantomeno contestabili: scrive che il problema è tornato agli onori della cronaca dopo l’incidente del 27 maggio, che nel 2019 «c’era soltanto il problema dell’incrocio, ma non era mai stato fatto un progetto di rotatoria, poi su segnalazione di alcuni residenti la Provincia decise di prendere in carico il problema». Gli incidenti, in realtà, sono stati almeno 6 gravissimi di cui uno mortale e nel 2019 Calisse annunciò la rotatoria proprio dopo uno di questi. «Nessun disinteresse né passi indietro da parte della Provincia di Rieti, abbiamo finanziato e approvato l’opera e inizieremo i lavori nel più breve tempo possibile, certi dell’importanza dell’intervento»: ecco, la conclusione forse è l’unica cosa che conta. Sperando che stavolta i tempi siano davvero certi.