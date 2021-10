Domenica 3 Ottobre 2021, 00:10

RIETI - Dall’ultima dichiarazione è trascorso quasi un altro mese (era il 9 settembre scorso), ma ora finalmente l’attesa per l’inizio dei lavori di realizzazione della rotonda di Chiesa Nuova sembra terminata. E’ quanto garantisce la Provincia, che dopo gli ultimi sopralluoghi effettuati negli scorsi giorni da parte di Aps, la società di gestione dell’acqua pubblica, a partire da questa settimana è pronta a dare il via all’installazione della segnaletica provvisoria che accompagnerà la nascita della nuova rotatoria prevista all’incrocio tra via Chiesa Nuova e le Comunali a Ponte Carpegna, a ridosso dell’omonima frazione. E che, con l’occasione, porterà ad asfaltare nuovamente anche il successivo tratto di strada di competenza della Provincia.

L'iter dei lavori

Negli ultimi ventiquattro mesi, sono stati sette gli incidenti stradali registrati in quel punto, con feriti gravissimi e un mortale. Chiesta a gran voce dagli abitanti della zona, ora la rotonda appare ad un passo dal prendere forma: «In settimana, nel punto in cui sorgerà la rotatoria Aps dovrebbe avviare la posa in opera di una nuova tubazione più larga e resistente in sostituzione di quella già presente e che rappresenta la direttrice principale di tutta la Piana Reatina – spiega a Il Messaggero il presidente della Provincia Mariano Calisse - E’ un lavoro migliorativo non strettamente necessario per la realizzazione della rotonda, ma dato che molti impianti ereditati da Aps sono ormai vecchi, l’azienda ha deciso di cogliere la palla al balzo». Aps si farà poi da parte per consentire alla Provincia di installare il cantiere: «Inizieremo con la viabilità provvisoria – prosegue Calisse - avviando le operazioni di scavo che riguarderanno prima un lato della strada e poi quello opposto per non dover chiudere interamente l’incrocio, cercando di ridurre al minimo i disagi». Si tratterà di una rotatoria a quattro intercessioni e con un corpo centrale illuminato, per la cui realizzazione verrà allargata la strada sulle direttrici di ingresso a ridosso della rotatoria, mentre la pista ciclabile sarà integrata al suo interno. La nuova opera sarà l’occasione per rimettere in sesto anche il manto stradale distante diversi metri dall’ex incrocio: «In quel punto della Piana sono stati eseguiti numerosi lavori di urbanizzazione che hanno danneggiato il manto della strada e che, vista la concomitanza con i lavori della rotonda, provvederemo a riasfaltare».

Poi ultimo giro di walzer per Aps, che una volta conclusi i lavori della rotonda, opererà fuori dalla sede stradale la posa in opera dei pozzetti di gas a supporto della nuova rete comunale del metano. Dunque, quando potrebbe essere pronta la rotatoria? «Credo che in un paio di mesi dovremmo riuscire a terminarla – conclude Calisse – In ogni caso, certamente entro Natale».