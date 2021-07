Venerdì 2 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Rotatoria a Chiesa Nuova entro la fine dell’estate. Non è una semplice promessa politica, questa volta, ma una concreta possibilità confermata a Il Messaggero anche dal presidente della Provincia, Mariano Calisse. Era stato proprio lui, quasi due anni fa, a tendere la mano al Comune di Rieti per risolvere un problema che stava diventando sempre più grave. Dopo tante proteste e, soprattutto, incidenti stradali gravissimi, finalmente sembra vicina la soluzione nel “punto nero” della viabilità stradale della Piana reatina. L’annuncio ufficiale del via ai lavori potrebbe arrivare già lunedì prossimo. Tutto ormai è pronto: «Non ci siamo assolutamente disinteressati del problema. Purtroppo, ci sono delle procedure da seguire ed è stato necessario del tempo», ha confermato Calisse parlando di quell’area.

Progetto approvato

Il primo, importante passo, sarebbe stato già fatto. «E’ stato approvato il progetto esecutivo – ha confermato Calisse – non era stato ancora fatto perché i tempi si erano allungati rispetto a quanto previsto. Il motivo è semplice: ci è stata richiesta la previsione di realizzazione di alcuni pozzetti per il gas». Una variazione che ha richiesto tempi più lunghi, ma tutto ora è stato completato e i tempi per l’avvio dei lavori sarebbero strettissimi. «Terminati gli ultimi dettagli – aggiunge Calisse – si andrà all’appalto. Ci auguriamo di avere l’opera entro l’estate, anche perché per la sua realizzazione non saranno necessari più di un paio di mesi. I fondi per la realizzazione sono stati stanziati oltre un anno fa, ma ci sono stati tanti vincoli burocratici, oltre ai rallentamenti legati alla pandemia. Ci tengo a dire che non c’è stato certo un disinteressamento da parte delle istituzioni». A conferma delle parole del presidente della Provincia ci sono anche le testimonianze di quanti, nei giorni scorsi, hanno visto tecnici provinciali effettuare sopralluoghi in zona.

Incrocio maledetto

L’incrocio tra le Comunali e via Chiesa Nuova, a ponte Carpegna, è balzato tristemente agli onori della cronaca per i tantissimi incidenti: nella maggior parte dei casi, chi arriva dal rettilineo delle Comunali sembra non accorgersi del fatto che la strada ne incrocia un’altra e, di conseguenza, non rispetta lo stop finendo per colpire le auto che arrivano da Rieti o da Colle Aluffi. Solo negli ultimi due anni, nonostante la riduzione del traffico per le restrizioni legate al Coronavirus, sono stati 7 i sinistri con feriti gravissimi e uno con un morto. Oltre a questi, sono stati segnalati anche altri incident, fortunatamente senza danni, se non per le automobili. L’ultima vittima fu una trentenne romana che, a fine agosto 2020, aveva riportato pesanti lesioni nell’impatto tra la sua auto e un altro veicolo. La giovane fu trasportata al Gemelli, dove morì nel Natale scorso. In precedenza, nel luglio 2017, sempre lì perse la vita il 30enne Davide Ferretti, centrato da una Mercedes mentre era sul suo scooter. Con l’arrivo della rotatoria si spera di non dover assistere più a gravi incidenti.