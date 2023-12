Il riassunto del 2023 a Rieti e nel Reatino mese per mese

RIETI - Si chiude un 2023 nel segno di San Francesco e degli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe vivente della storia, un anno caratterizzato da molteplici eventi in onore del santo e della suo opera nella Valle Santa. Un anno dove si sono registrati successi nello sport da parte di Reatini e tanta cronaca tra incidenti stradali e sul lavoro, l’arrivo di un nuovo vescovo e di un nuovo prefetto oltre alla politica con volti nuovi e nuovi incarichi nelle istituzioni.

Ecco mese per mese una breve sintesi di alcuni dei fatti che hanno caratterizzato l’anno che si chiude oggi e che si possono approfondire sulle pagine cartacee e sul sito on line de Il Messaggero Rieti.

GENNAIO

L’anno si apre con una tragedia sul lavoro. All’alba del 20 un ragazzo di 22 anni, operaio presso una ditta a Fonte Nuova vicino Roma, perde la vita dopo essere rimasto schiacciato da pannelli di cemento crollati dal soffitto di un capannone industriale sulla cabina di guida del camion sul quale stava lavorando. Si tratta di Massimo Pezza di Collevecchio che muore sul colpo.

Il 21 gennaio la Diocesi di Rieti ha un nuovo vescovo: si insedia monsignor Vito Piccinonna il quale succede a monsignor Domenico Pompili precedentemente nominato vescovo a Verona. Al momento della sua nomina, a 45 anni, monsignor Piccinonna è il vescovo più giovane alla guida di una diocesi italiana.

Il 29 gennaio viene eletta alla guida della Provincia Roberta Cuneo. Ed è un evento storico dal momento che, a quasi cento anni dalla sua nascita (1927), per la prima volta la Provincia di Rieti ha un presidente donna. Il sindaco di Fara in Sabina succede nell’incarico all’uscente Mariano Calisse primo cittadino di Borgorose.

FEBBRAIO

Le buone notizie dal mondo dell’atletica arrivano da Mattia Furlani che il 4 febbraio vince ad Ancona il titolo italiano indoor nel salto in lungo con la misura di 7,74 mt. e da Roberta Bruni (è il 18 febbraio) la quale, valicando l'asticella posta a 4,62 metri al Palaindoor di Ancona, ritocca dopo dieci anni esatti il suo primato italiano indoor del salto con l'asta.

A febbraio si vota per le Regionali: a Nicola Zingaretti (Pd) succede Francesco Rocca alla guida di una coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia che fa il pieno di voti ovunque nel Reatino ed elegge in consiglio regionale Michele Nicolai (Borgorose) ed Eleonora Berni (Magliano Sabina). La reatina Manuela Rinaldi è nominata assessore ai Lavori pubblici e alla Ricostruzione.

MARZO

Il 29 incidente mortale sulla Sr 313 Ternana: un motociclista originario di Casperia, Roberto Antonini di 58 anni perde la vita dopo lo schianto con la sua moto contro un’autovettura all’altezza del bivio per San Luigi (Poggio Catino). L’impatto è fatale e fa perdere la vita sul colpo al centauro.

Il giorno dopo tragedia a Corese Terra (Fara in Sabina), Mario Penta, 85 anni muore carbonizzato nella sua abitazione dopo che le fiamme provenienti dal caminetto avevano invaso la coperta che aveva sulle gambe

APRILE

Il 14 aprile muoiono il 63enne reatino, Mauro Fabrizi e Lidia Santini, 47enne di Monterotondo dopo uno schianto al km 61 della Salaria. L’impatto tra le loro due auto, all’altezza di Ornaro, in una giornata di pioggia battente.

E’ il 23 aprile quando l’Amatrice Calcio batte al Tilesi il Valle del Peschiera 3 a 1 vincendo il Campionato di Promozione, approdando così in Eccellenza, attualmente il campionato di calcio di massimo livello per una squadra reatina.

Aprile è anche il mese nel quale dà l’addio alle competizioni la nuotatrice reatina Martina Caramignoli.

MAGGIO

Passo Corese piange il giovanissimo mezzofondista Diego Gigante: il mezzofondista di 15 anni, Diego Gigante, muore, durante una seduta di allenamento sul campo di Fiano Romano, di cui era originario, il ragazzo andava a scuola all’”Aldo Moro” di Passo Corese. Altro lutto nell’atletica sempre a maggio muore l’ex atleta e promessa dell’atletica leggera ex Studentesca, Flavia Ferrari la quale colta da malore perde la vita a Roma.

A metà mese muore al De Lellis una pellegrina 85enne tedesca che era stata rinvenuta dopo essersi persa 24 ore prima a Fuscello di Leonessa mentre si stava dirigendo a visitare il Sacro Speco di Poggio Bustone.

Sempre a maggio si è votato per le amministrative in 4 Comuni del Reatino: Borgorose che ha rieletto sindaco per la terza volta Mariano Calisse, terzo mandato anche per Danilo Imperatori rieletto a Belmonte Sabino, secondo mandato a Rocca Sinibalda per il rieletto Stefano Micheli mentre a Varco Sabino vince le elezioni e viene eletto sindaco per la prima volta Camillo Gerbino.

Il 25 maggio, altro incidente automobilistico finito in tragedia, nella galleria Sant’Angelo, all’altezza di Posta sulla Salaria, perde la vita Vincenzo Gregori.

Il 27 maggio perde la vita nelle campagne di Fara in Sabina il 64enne Alessandro Galante dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando.

Il 28 maggio la tragedia di Centocelle nella quale un bambino Ivoriano di 3 anni, residente a Passo Corese, Sako il suo nome, viene ritrovato senza vita nella piscina di un Circolo privato dopo che durante una festa si allontana dallo sguardo dei genitori finendo in acqua e annegando.

Il mese si chiude con la retrocessione della Npc dalla Serie A2 di basket in Serie B da dove ripartirà nella stagione 2023-24

GIUGNO

Il primo del mese muore nel sonno a 17 anni e dopo poche ore si spegne anche la nonna novantenne. Doppia tragedia a Forano, dove nella mattina di giovedì primo giugno, Samuele Rosadini è stato trovato senza vita dalla mamma Letizia che era andata in camera sua per svegliarlo. Poche ore dopo muore anche la nonna.

Il primo giugno è anche la data che segna ufficialmente la riapertura dello Stadio “Manlio Scopigno “ di Rieti.

A fine mese altra tragedia che sconvolge il reatino: una ragazza di 26 anni di Rieti, Martina Ventura, al ritorno dal concerto di Tiziano Ferro all’Olimpico di Roma muore dopo che la macchina guidata dal suo fidanzato sbanda e finisce contro un muro.

Giugno è anche il mese nel quale viene ufficializzato, dopo aver acquisito il titolo da Mantova, che per la prima volta nella sua storia la Società di basket del patron Roberto Pietropaoli, Real Sebastiani Rieti disputerà il campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2023-24.

LUGLIO

Il mese si apre con la notizia della morte dell’ex sindaco di Forano, Paolo Diociaiuti il 2 al quale due giorni più tardi si aggiunge quella della morte dell’ex sindaco di Vacone Roberto “Rabirio” Renzi.

E’ la mattina dell’11 luglio quando muore l’ex procuratore di Rieti Ugo Paolillo.

L’ex magistrato amante ed esperto del volo cade con un moto-aliante perdendo la vita nello schianto al suolo. Aveva 83 anni. Lo schianto in località Quattro Strade, poco distante dall'aeroporto Ciuffelli da cui il giudice era decollato poco prima.

La tradizionale Festa del Sole di Rieti assegna il Gonfalone, simbolo della vittoria finale al rione che nel computo generale di tutte le prove raggiunge il punteggio maggiore al rione Porta Arringo.

A Torano di Borgorose esplode un’abitazione dove una famiglia stava preparando e confezionando fuochi d’artificio. Era il 22 luglio quando la violenta deflagrazione fa esplodere la struttura nella quale stavano lavorando padre e due figli. Portati con gravi ustioni in Ospedale dopo un paio di giorni moriranno Franco Colle 59 anni e i figli Anna di 32 anni e Claudio di 23.

Due centauri quarantacinquenni, un modenese e un romano perdono la vita in un incidente avvenuto il 30 luglio sulla Strada regionale 471 a Leonessa dopo lo scontro frontale tra le due moto che conducevano.

AGOSTO

Il mese inizia con lanci di molotov in città, Cittaducale e a Vazia contro distributori di carburanti, una chiesa e una banca, 5 bottiglie incendiarie. L’autore degli attacchi molotov è un anarchico reatino 33enne residente in Germania, Francesco Di Girolamo che verrà individuato e arrestato il giorno dopo. Nessun ferito negli attacchi ma danni.

Il 6 agosto il 71enne reatino Marcello Moroni muore al Terminillo durante un evento con escursione organizzato dal Cai dedicato alla prevenzione dell’aorta addominale.

Il 7 agosto Mattia Furlani conquista l’oro nel salto in lungo con la misura di 8,23 agli europei Under 20 di Gerusalemme.

L’8 agosto, a Terzone di Leonessa, a perdere la vita è un medico 76 anni, Angelo Gentili dopo un frontale contro un’altra auto.

Si alza il sipario a fine mese su una edizione record della Fiera e festa mondiale del peperoncino a cavallo tra agosto e settembre tra grandi ospiti, stand da tutto il mondo e una folla record di visitatori.

Il 30 agosto a Rieti centro muore causa un malore mentre era in un locale una donna 73enne romana, Anna Maria Selli, che era in visita turistica nel capoluogo sabino.

SETTEMBRE

Una squadra di A1 dopo anni torna a calcare il parquet del PalaSojourner è il Napoli basket che verrà battuto dal Real Sebastiani Rieti che si aggiudica la prima edizione del Memorial dedicato a Riccardo Blasi.

Terremoto devastante a Marrakech ad inizio settembre con tanta paura ed apprensione per alcune presenze reatine che erano in Marocco per turismo o lavoro ma che fortunatamente sono potute rientrare in patria senza aver riportato altro che la tanta paura per quelle giornate.

A fine mese un aneurisma dopo l’inaugurazione del noto ristorante Baccus colpisce la titolare 47enne Marianna Consiglio con ricovero in ospedale e la solidarietà dei colleghi che si sono organizzati per sostenere con iniziative la collega in attesa che si rimetta. La lieta novella arriverà poi a dicembre con le condizioni di salute di Marianna che migliorano sempre di più al punto da consentire la riapertura dello storico locale.

OTTOBRE

Il 6 ottobre nello scontro sulla superstrada Rieti-Terni morte di: fatale uno scontro tra auto sulla Rieti Terni all’altezza del bivio per Greccio, muoiono due giovani reatini Matteo Bucci 33 anni e Matteo Cesaretti 30 anni, feriti in modo grave altri 4 giovani.

L’11 ottobre all’età di 84 anni muore lo storico sindaco di Salisano Lucio Neri

Il 12 ottobre muore a Salisano dopo il ribaltamento del proprio trattore il 67enne Alberto Sabatini

Ottobre è anche il mese nel quale muore il dermatologo reatino Mauro Lattanzi.

Sempre ottobre è il mese nel quale riapre l’ex Mercatone a Rieti o se preferite nell’area industriale di Santa Rufina di Cittaducale. Inaugurazione il 14 in pompa magna e nuove attività col parcheggio che torna a riempirsi come non succedeva dai tempi dell’Emmezeta.

Premio prestigioso European Athletics a Mattia Furlani dopo una stagione straordinaria per il lunghista reatino.

Il 30 ottobre muore il priore dell’Abbazia di Farfa dom Eugenio Gargiulo.

NOVEMBRE

Il 3 novembre arriva a Rieti il nuovo Prefetto, Pinuccia Niglio che succede a Gennaro Capo trasferito a Viterbo.

Il 21 novembre muore in un incidente stradale Mario Luccheni nei pressi di San Giovanni Reatino

Il 27 novembre il 50enne Roberto Rinaldi muore per un improvviso malore durante una passeggiata sulla ciclabile a Rieti.

Il 30 novembre sulla Terminillese perde la vita la diciassettenne Noemi Roberti. Fatale lo schianto contro un albero della Mercedes sulla quale viaggiava come passeggera. Feriti alcuni in modo grave la cugina, il fidanzato e un altri due giovane coinvolti nell’incidente.

DICEMBRE

Il 5 dicembre muore una donna di 56 anni, Eugenia Caraman investita da un furgone in retromarcia a Passo Corese.

L’8 dicembre muore dopo essersi capovolto con la propria autovettura a Galantina sulla provinciale Sabina il 41enne Marco Campanile di Cantalupo

Il 9 dicembre muore l’ex sindaco di Configni Franco Calmanti.

Il 19 dicembre omicidio-suicidio tra coniugi a Sant’Elia morti Ferdinando Petrongari 82 anni e Iride Casciani 79 anni.

Morta il 23 dicembre, una donna cubana di 54 anni residente a Poggio Moiano, Solaida Mart Hernandez dopo un incidente sulla Salaria, all’altezza di Borgo Santa Maria, che ha visto anche quattro persone ferite e dove sono state coinvolte 4 autovetture e un camion.

Dicembre 2023 è stato il mese più ricco di eventi per gli 800 anni dal primo Presepe vivente al mondo realizzato nel 1223 da San Francesco a Greccio dopo il ritorno dal suo viaggio in Palestina. I big della musica nella “Notte dei Miracoli” tra cui i Pooh il 23 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano, le rappresentazioni ai piedi del Santuario e una serie di eventi artistico musicali che hanno accompagnato l’intero anno sono culminati in un dicembre da ricordare per presenze ed iniziative a Rieti e nella Valle Santa. Inoltre la Natività “reatina” in Vaticano donata per l’occasione, accolta e benedetta da Papa che porta il nome del santo di Assisi, Francesco, per una chiusura degli eventi che migliore non sarebbe potuta essere.