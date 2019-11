RIETI - Solo qualche momento di paura a Poggio Mirteto Scalo, all'altezza della stazione ferroviaria, per una giovane sabina la cui vettura si è ribaltata questa mattina poco dopo le 6.30. Ancora da valutare le cause che hanno provocato il capovolgimento della Smart guidata dalla ragazza - che non ha riportato gravi conseguenze - e ora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto unitamente ad una squadra di vigli del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto. Qualche temporaneo rallentamento per la viabilità locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA