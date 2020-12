Rieti, tamponamento a catena: disagi per il traffico in città

RIETI - Tamponamento a catena in tarda serata in viale Liberato di Benedetto. Tre le autovetture, tutte utilitarie, coinvolte in nel triplo tamponamento a carambola fortunatamente - secondo quanto appreso - senza gravi conseguenze per conducenti e passeggeri.

Sul posto il personale della polizia locale del Comune di Rieti che ha effettuato i rilievi fotografici e metrici per risalire all'esatta dinamica del sinistro e la valutazione delle responsabilità. L'incidente si è verificato in prossimità del punto tristemente noto alle recenti cronache dove - nelle scorse settimane - ha perso la vita un'anziane reatina dopo essere stata investita e travolta da un'autovettura in transito. Rallentamenti per temporanei per il traffico veicolare.

