Tamponamento in viale Matteucci, traffico in tilt

RIETI - Rallentamenti e congestionamento veicolare in viale Matteucci – direzione Mc Donalds – per un tamponamento tra due autovetture avvenuto intorno alle 9, poco prima della filiale di Poste italiane. I due mezzi, una Ford e una Opel sono rimasti sulla carreggiata causando temporaneamente rallentamenti con gli automobilisti che poi hanno transitato nella via vicinale per poi reimmettersi su viale Matteucci. Non sono intervenuti mezzi di soccorso e nessuna conseguenza per i due conducenti.

