RIETI - Incidente, nella serata di domenica, lungo la Salaria per Roma: tre i veicoli coinvolti, ripercussioni sulla circolazione, ma non ci sono state particolari conseguenze per le persone.



L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 65, in direzione di Rieti, non lontano dal bivio per Belmonte. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA