RIETI - Incidente sulla Salaria tra un'auto e una moto, ferito un centauro.



Lo scontro, per cause da accertare, è avvenuto intorno alle 15.15 all'altezza del chilometro 63, in un tratto successivo a una curva. Danneggiata un'auto, moto finisce fuoristrada. Ferito, in modo non grave, un motociclista. Sul posto vigili del fuoco, automedica e polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA