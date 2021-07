Rieti, incidente sulla Salaria: scontro tra due auto / Le foto

Martedì 13 Luglio 2021, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 15:26

RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma all'altezza del bivio per San Giovanni Reatino.

Due i veicoli coinvolti con persone ferite. Il sinistro si è da poco verificato e sul posto ci sono carabinieri, personale del 118, polizia e vigili del fuoco. Dinamica ancora da accertare ma sembrerebbe simile a quella di altri sinistri che spesso si verificano in quell'incrocio. Le due autovetture sono entrate in rotta di collisione semifrontale probabilmente quando una delle due stava svoltando al bivio. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Salaria temporaneamente bloccata per il tempo delle operazioni di soccorso e poi a senso unico alternato.