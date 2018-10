RIETI - Grave incidente sulla Salaria per Roma intorno alle 13 dopo Osteria Nuova in direzione della capitale al chilometro 46,200 nel comune di Nerola.



Il frontale è avvenuto tra un'Alfa Romeo Giulietta che viaggiava in direzione Rieti e una Pegeout 308 che invece era diretta verso Roma: sei i feriti, quattro giovani di Monterotondo (due coppie, tutte ventenni che viaggiavano nella Giuluietta) che erano in condizioni non gravi, mentre dei due romeni un 47enne ha riportato la frattura di entrambe le gambe ed è stato trasportato in liambulanza al Gemelli.



Il traffico è rimasto interrotto per consentire il soccorso ai feriti e per liberare la sede stradale dalle auto incidentate.