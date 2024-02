Auto contro cinghiale sulla Salaria, danni e spavento

RIETI - Auto contro cinghiale all'alba lungo la Salaria per L'Aquila poco dopo Cittaducale all'altezza della stazione di servizio Ewa. Una donna mentre era alla guida del proprio veicolo ha impattato contro un cinghiale che stava attraversando la sede stradale. L'urto con l'ungulato ha causato danni al veicolo e spavento alla conducente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando compagnia di Cittaducale per gli accertamenti di rito. Sempre più frequenti i sinistri con fauna selvatica che si registrano lungo la Salaria per L'Aquila soprattutto in alcuni tratti. Recentemente, oltre ad incidenti provocati da cinghiali in attraversamento, sono sttai rilevati diversi sinistri causati da caprioli che sono tornati a ripopolare alcune aree boschive e collinari della provincia.