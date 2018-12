Ultimo aggiornamento: 10:57

RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per Roma nella nottata con un ferito grave. Erano da poco passate le tre del mattino quando al km 74.600 della Consolare poco dopo il bivio per le terme di Fonte Cottorella una Ford Fiesta si è schiantata contro una delle alberature a bordo strada per poi capovolgersi. Nell'incidente sono rimaste coinvolte le due persone all'interno del mezzo, un 32enne reatino e una ragazza di 21 anni.Ancora da chiarire la dinamica del sinistro in relazione alla quale la polizia stradale intervenuta sul posto ha effettuato rilievi tecnici e fotografici. La Ford procedeva in direzione Roma quando - forse a causa di una disattenzione o dell'asfalto umido e sdrucciolevole - ha impattato lateralmente contro un albero. L'urto ha poi fatto perdere stabilità all'utilitaria che si è rovesciata. La ragazza è uscita praticamente illesa mentre più serie sono le condizioni del 32enne trasportato a bordo di un'ambulanza del 118 in codice giallo presso il nosocomio reatino a causa del trauma riportato.