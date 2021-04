Scronto fra due auto, ferito colto da malore trasportato in eliambulanza al Gemelli

RIETI - Incidente in località San Michele, sul territorio comunale di Cantalupo in Sabina. Due auto, una Fiat Punto e una Fiat Doblò, si sono scontrate, non frontalmente. Inizialmente sembrava che non fosse nulla di grave, poi quando sono arrivati i soccorsi, gli operatori si sono accorti che l’occupante della Punto, un 35enne di Cantalupo, era stato colto da malore. Immediatamente è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Gemelli.

