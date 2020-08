Rieti, trattore si ribalta: uomo ferito trasportato al Gemelli in eliambulanza. Foto

RIETI - Un trattore con a bordo un uomo di 50 anni si è ribaltato questa mattina nelle campagne di Montopoli. Da quel che si è appreso l’uomo era in un terreno di sua proprietà.



L’incidente avvenuto in via Romana, località Granari, in un punto molto scomodo tant'è che i soccorritori si sono dovuti calare con il verricello.

Allertati i soccorsi sono intervenuti i carabinieri di Poggio Mirteto e i vigili del fuoco del distaccamento mirtense, una ambulanza del 118, l’automedica e elisoccorso Pegaso21.

L’uomo è stato soccorso e poi è stato portato in ospedale con l’eliambulanza presso il nosocomio romano Agostino Gemelli in codice rosso.

Da un primo controllo gli è stato riscontrato lo schiacciamento della cassa toracica. Quando è stato portato via con l’elicottero, il cinquantenne di Montopoli era perfettamente cosciente.

Sulla esatta dinamica dell’incidente indagano ora i carabinieri della stazione di Poggio Mirteto.

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA