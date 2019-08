Rieti, fuori strada col furgone, grave giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grave incidente stradale questa mattina alle prime luci dell'alba a Terzone di Leonessa, lungo la Strada provinciale 11, all'altezza del chilometro 10,700. Un piccolo furgone guidato da un giovane 25enne albanese (A.T. le iniziali) è finito fuori strada impattando violentemente contro la spalla di un muro in cemento, all'inizio dell'abitato di terzone. Il ragazzo, in codice rosso, è stato poi trasportato al Policlinico Gemelli di Roma in eliambulanza Pegaso 118. Erano da poco passate le 5.30 del mattino quando alcuni passanti hanno lanciato l'allarme.Il furgonato di colore bianco guidato dal giovane - per cause ancora in fase di accertamento - è finito fuori strada centrando prima un cartello della segnnaletica verticale che è stato divelto per poi terminare la corsa qualche metro più avanti contro la spalla di un muro. Violentissimo l'impatto che, fortunatamente, è avvenuto dalla parte del lato passeggero. L'abitacolo si è accartocciato ed il giovane, solo alla guida, è rimasto gravemente ferito. Sul posto un'ambulanza con personale medico-sanitario, i carabinieri del locale comando stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Posta.Una volta estratto, A.T. è stato stabilizzato e caricato a bordo dell'ambulanza che lo ha trasportato qualche chilometro più avanti in direzione Leonessa, in prossimità della rotatoria che conduce al paese. Qui - considerata la severità dei traumi riportati - è atterrato un elicottero del 118 che lo ha elitrasportato. Saranno i carabinieri - che hanno effettuati i rilievi - a determinare le cause che del sinistro.