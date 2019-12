RIETI - Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11 lungo la via Ternana all'incrocio con via Rosatelli, nel quartiere di Quattro Strade. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri di Rieti intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. A seguito dell'impatto due persone sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza dal personale medico-sanitario del 118. Sul posto del sinistro anche una squadra di vigili del fuoco di Rieti che sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per facilitare l'uscita di una donna dal veicolo. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA