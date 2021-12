Rieti, incidente sulla Salaria per L'Aquila: auto nel fossato, donna ferita

RIETI - Incidente stradale all'altezza di Villa Reatina. Ferita una 39enne. Accertamenti da parte della polizia locale del Comune di Rieti sulle cause del sinistro che oggi pomeriggio ha visto un'autovettura, una Fiat Lancia, finire fuori strada e poi all'interno della scarpata sottostante la sede stradale tra la vegetazione dopo aver perso il controllo della guida.

Nell'incidente, avvenuto all'incrocio di via Salaria per L'Aquila con il raccordo della superstrada, non ci sono altri veicoli coinvolti. La donna è rimasta lievemente ferita ed è stata immediatamente trasportata presso l'ospedale di Rieti per accertamenti diagnostici da parte del personale medico-sanitario del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.