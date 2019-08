RIETI - Un incidente oggi pomeriggio a Passo Corese, sulla strada Farense. Una ragazza di Fara in Sabina a bordo di una Renault Twingo, mentre procedeva in direzione Talocci, ha perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta e andando a sbattere contro il guardrail. Immediati i soccorsi, la ragazza non è in pericolo di vita, ma per le lesioni riportate si è dovuto far ricorso all'eliambulanza per il trasporto all’Ospedale Agostino Gemelli di Roma © RIPRODUZIONE RISERVATA