RIETI - Incidente nella tappa di Borbona del Campionato regionale di Enduro.

Un motociclista partecipante, nella competizione, ha urtato contro una pianta. Immediati i soccorsi e l'intervento anche dell'eliambulanza. Fortunatamente, non si tratta di nulla di grave e il trasporto in ospedale è solo a scopo precauzionale, per un infortunio a una spalla.