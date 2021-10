Rieti, incidente tra due auto: una persona ferita

Domenica 24 Ottobre 2021, 18:08

RIETI - Incidente stradale nella tarda mattinata odierna tra due autovetture a Santa Rufina di Cittaducale. Una persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata costretta a ricorrere all'intervento di un'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale.

Ancora al vaglio della Polstrada, che ha effettuato i rilievi metrici e fotografici, la sequenza incidentale del sinistro avvenuto lungo la Salaria per l'Aquila all'altezza dell'incrocio con via Leonardo Da Vinci dove i due veicoli sono entrati in collisione per responsabilità ancora in fase di verifica. Si sono verificati temporanei rallentamenti per il traffico veicolare.